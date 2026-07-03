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Il Beach Soccer torna a Praia a Mare: tappa con Serie A e Coppa Italia Under 20

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Dal 3 al 12 luglio la località calabrese ospiterà una tappa extralarge della Serie A Q8 e della Coppa Italia Under 20 Q8. 32 i club protagonisti, impegnati tra Serie A, Poule Scudetto, Poule Promozione e Coppa Italia Under 20

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Il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti torna a Praia a Mare dopo quasi vent’anni. Dal 3 al 12 luglio, la località calabrese ospiterà una tappa extralarge della Serie A Q8 e della Coppa Italia Under 20 Q8, alla Beach Arena del Lido Mambo sul Lungomare Sirimarco. Un ritorno dal forte valore simbolico per Praia a Mare, che nel 2007 aveva già accolto una tappa del circuito ufficiale e che oggi rientra nel calendario nazionale con un evento di grande richiamo sportivo e turistico. Saranno 32 i club protagonisti, impegnati tra Serie A Q8, Poule Scudetto, Poule Promozione e Coppa Italia Under 20 Q8. Il programma prevede 51 partite complessive, con gare in calendario ogni giorno dalle 9.30 alle 21.00. Dieci squadre prenderanno parte alla Poule Scudetto, altre dieci alla Poule Promozione, mentre dodici club si contenderanno la Coppa Italia Under 20 Q8. "Quest’anno abbiamo ricevuto tredici candidature per sei tappe: un dato estremamente significativo, che conferma quanto il movimento del Beach Soccer sia in crescita e quanto i territori abbiano compreso il valore sportivo, promozionale e turistico di questa disciplina", ha dichiarato Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND. "Praia a Mare ha atteso il proprio momento, ma è stata premiata per la passione, la determinazione e la continuità con cui ha portato avanti la propria candidatura".

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