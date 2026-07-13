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Il Lenergy Pisa vince la sua prima Coppa Italia Under 20. Napoli battuto 2-1

beach soccer
Foto LND

Il Lenergy Pisa ha vinto la sua prima Coppa Italia Under 20 di Beach Soccer. A Praia a Mare, Napoli battuto 2-1 all'extra time, decisivo un eurogol di Francesco Mogavero

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“L’essenziale non è aver vinto, ma essersi battuti bene”, recita il Credo Olimpico. Ed è proprio questo lo spirito che ha attraversato la finale della Coppa Italia Under 20 Q8 Beach Soccer disputata sulla sabbia della Puntocuore Arena di Praia a Mare: una sola squadra ha sollevato la Coppa, ma entrambe hanno contribuito a rendere grande la partita. La Coppa Italia Under 20 Q8 non poteva che decidersi all’extra time con un gol fenomenale di Francesco Mogavero che ha fissato il risultato finale sul 2-1 per Lenergy Pisa sul Napoli. I toscani si rifanno della finale persa la scorsa stagione e alzano il loro primo storico trofeo. I partenopei sono andati vicini al secondo titolo dopo lo Scudetto del 2025. Pisa ha effettuato un sortilegio sul Napoli che ha perso tutti e tre gli scontri diretti, il primo nel 2021, il secondo in questo Campionato. Mogavero ha scelto il momento migliore per segnare il suo primo gol in Coppa. Al Napoli non è bastata l’ennesima prova superba di Alessandro Andriani che aveva portato in vantaggio i suoi ad inizio gara con il suo ottavo gol che lo consacra capocannoniere della Coppa Italia. Baldacci ha segnato la rete del pareggio a metà terzo tempo.

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