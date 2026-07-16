Dal 16 al 26 luglio il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti approda per la prima volta ad Anzio (Rm), pronto a regalare dieci giorni di spettacolo sulla sabbia. La città del litorale laziale entra così nel circuito nazionale ospitando uno degli appuntamenti più importanti e articolati della stagione. La Serie A Q8 torna protagonista con le partite decisive per definire gli equilibri del Campionato e la corsa verso gli obiettivi stagionali. Ad arricchire il programma sarà il Campionato Femminile, vetrina di un movimento in costante crescita. Grande attesa anche per la Supercoppa Femminile e la Fase Nazionale della Serie B espressione delle attività dei Comitati Regionali. Spazio anche alla prima edizione dei Play Off U20. Una prima volta dal forte valore sportivo e promozionale, destinata a lasciare un segno nell’estate del Beach Soccer italiano. Nei 23 anni di attività il litorale laziale ha occupato sempre un posto di rilievo nel Beach Soccer ufficiale con le tappe di Terracina, Gaeta, Latina, Ostia e Montalto di Castro. La presentazione si è tenuta oggi nella sala Giunta del Comune di Anzio a Villa Corsini Sarsina.