Ad Anzio 11 giorni con il meglio del Beach Soccer italiano: 61 partite, 37 club coinvoltiFIGC-LND
Dal 16 al 26 luglio, per la prima volta ad Anzio, scendono in campo la Serie A Q8, la Serie B, i Play Off U20, il Campionato e la Supercoppa femminile
Dal 16 al 26 luglio il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti approda per la prima volta ad Anzio (Rm), pronto a regalare dieci giorni di spettacolo sulla sabbia. La città del litorale laziale entra così nel circuito nazionale ospitando uno degli appuntamenti più importanti e articolati della stagione. La Serie A Q8 torna protagonista con le partite decisive per definire gli equilibri del Campionato e la corsa verso gli obiettivi stagionali. Ad arricchire il programma sarà il Campionato Femminile, vetrina di un movimento in costante crescita. Grande attesa anche per la Supercoppa Femminile e la Fase Nazionale della Serie B espressione delle attività dei Comitati Regionali. Spazio anche alla prima edizione dei Play Off U20. Una prima volta dal forte valore sportivo e promozionale, destinata a lasciare un segno nell’estate del Beach Soccer italiano. Nei 23 anni di attività il litorale laziale ha occupato sempre un posto di rilievo nel Beach Soccer ufficiale con le tappe di Terracina, Gaeta, Latina, Ostia e Montalto di Castro. La presentazione si è tenuta oggi nella sala Giunta del Comune di Anzio a Villa Corsini Sarsina.
Protagonisti 37 club, 61 le partite. Si parte il 16 luglio
Dal 16 al 26 Luglio alla Beach Arena di Anzio, al Lido Tirrena sulla Riviera Zanardelli, saranno protagonisti ben 37 club, tutte le società della Serie A Q8 e del Campionato femminile. Dieci sodalizi della Poule Scudetto, altrettanti della Poule Promozione, sei del Campionato femminile che toccherà il suo apice con la Supercoppa, cinque club Under 20 impegnati nei Play Off e sei della Serie B. Sarà la tappa decisiva per assegnare i posti per la Final Eight Q8, la promozione in Serie A, la Final Four femminile e due slot al prossimo Campionato Under 20. In programma in tutto 61 partite.