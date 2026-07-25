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Hansa Rostock, 6500 tifosi in trasferta a Watford per un'amichevole

Calcio
Foto X @WatfordFC

Il club di terza divisione tedesca ha festeggiato il 60° anniversario con il pieno supporto dei propri tifosi, che hanno riempito il settore ospiti di Vicarage Road nell'amichevole pre-campionato tra le due squadre

E MERCOLEDI' C'E' WATFORD-FIORENTINA: TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI A

6.500 tifosi tedeschi in trasferta in Inghilterra per un'amichevole pre-campionato. Nella partita tra Watford e Hansa Rostock di sabato pomeriggio, la curva ospiti di Vicarage Road è stata riempita da un muro di tifosi accorsi dalla Germania per la prima storica trasferta in terra britannica, con i biglietti che sono andati sold out in poche ore a dimostrazione dell'entusiasmo per la partita. Il motivo? I festeggiamenti per il 60° anniversario del club, militante nella terza divisione tedesca, iniziati lo scorso dicembre in occasione della ricorrenza della fondazione. I sostenitori tedeschi sono stati oltre il triplo di quelli di casa e a fine partita anche i giocatori del Watford sono andati sotto la loro curva a ringraziali per l'atmosfera. Per i padroni di casa, vincitori per 3-0, Edoardo Bove ha giocato 86' e hanno esordito l'allenatore Alessio Dionisi e l'ex Udinese Iker Bravo. Lo spagnolo sarà presto raggiunto da Martin Payero e Jordan Zemura, altri due giocatori ormai ex Udinese che si uniranno all'altro club della famiglia Pozzo. La prossima ospite del Watford sarà la Fiorentina mercoledì alle ore 20.30.

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