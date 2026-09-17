I 100 gol di Messi con l'Inter Miami

Si tratta del centesimo gol siglato da Messi con la maglia dell'Inter Miami: per raggiungere questo traguardo, alla 'Pulga' sono servite solamente 115 partite. Curiosamente, il primo gol di Messi con l'Inter Miami era stato realizzato sempre contro il Cruz Azul, nel mese di luglio del 2023. L'ex Barcellona ha messo lo zampino anche nel gol del definitivo 2-0, servendo l'assist da calcio d'angolo a Casemiro, che dopo la partita ha parlato così di Messi: "Dobbiamo godercelo, perché non sappiamo quanto durerà. Quello che ha fatto e continua a fare per il calcio è semplicemente incredibile. Rimane il migliore, lo ha dimostrato ai Mondiali e continua a dimostrarlo nella MLS".