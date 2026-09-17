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Messi, 100° gol con l'Inter Miami nella finale di Campeones Cup. VIDEO

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Lionel Messi continua ad incantare in America: nella notte tra il 16 e il 17 settembre, l'argentino ha raggiunto il traguardo dei 100 gol segnati con la maglia dell'Inter Miami nella finale della Campeones Cup contro il Cruz Azul, vinta dalla squadra della 'Pulga' per 2-0. Per Messi, si tratta del trofeo numero 49 in carriera

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Lionel Messi arricchisce ulteriormente la bacheca con il 49° trofeo della sua carriera. Ll'argentino ha vinto con l'Inter Miami la finale della Campeones Cup contro i messicani del Cruz Azul. La competizione, istituita nel 2018, prevede che si affrontino ogni anno le squadre vincitrici del campionato statunitense e di quello messicano in una partita secca, giocata nello stadio della squadra di Major League Soccer. Messi ha sbloccato il match al 24' con un gol di testa, fondamentale che certamente non rientra nelle specialità della casa per l'argentino. 

I 100 gol di Messi con l'Inter Miami

Si tratta del centesimo gol siglato da Messi con la maglia dell'Inter Miami: per raggiungere questo traguardo, alla 'Pulga' sono servite solamente 115 partite. Curiosamente, il primo gol di Messi con l'Inter Miami era stato realizzato sempre contro il Cruz Azul, nel mese di luglio del 2023. L'ex Barcellona ha messo lo zampino anche nel gol del definitivo 2-0, servendo l'assist da calcio d'angolo a Casemiro, che dopo la partita ha parlato così di Messi: "Dobbiamo godercelo, perché non sappiamo quanto durerà. Quello che ha fatto e continua a fare per il calcio è semplicemente incredibile. Rimane il migliore, lo ha dimostrato ai Mondiali e continua a dimostrarlo nella MLS".

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