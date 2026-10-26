Serie A futsal, Meta Catania: è 6 su 6

Il Napoli è sempre lì, a due punti dalla vetta , imbattuto e imbattibile al PalaVesuvio. Gli azzurri di Ciccio Angelini superano a pieni voti l’esame derby (ad alta quota) contro uno Sporting Sala Consilina battuto 4-0. Quattro, come i successi in altrettanti incontri casalinghi di Turmena (doppietta) e soci. Nella sesta giornata, i campioni d’Italia della L84 Torino si rimettono subito in carreggiata vincendo e convincendo a Leini contro la rivelazione Came Treviso : un 5-2 con altrettanti marcatori verdeneri differenti che pone fine alla striscia positiva di quattro turni (con tre vittorie) dei biancazzurri.

La sosta per il positivo esordio dell’Italfutsal nelle Qualificazioni Mondiali non ha cambiato i trend di una Serie A dove si continuano a segnare sei gol e mezzo di media a partita , capeggiata sempre dalla Meta Catania , con un Napoli però alle calcagna. La capolista etnea fa sei su sei in campionato, con l’ormai solito strappo nel finale. In una partita ingarbugliata a Pomezia, contro una coriacea Fortitudo , l’uno-due Pulvirenti-Pedro Siqueira manda k.o. sul 6-4 i pometini di Alessandro Nuccorini.

Blitz Active Network Viterbo e Sandro Abate Avellino

Turno estremamente positivo per l’Active Network Viterbo, che a Benevento sfrutta al meglio due topic-moment ravvicinati nella seconda parte di ripresa: l’espulsione di Pires e la rete da tre punti di Vinicius Calvanese. Blitz in trasferta anche per un Sandro Abate sotto 3-2 a 4’ dal suono della sirena a Padova contro il Vinumitaly Petrarca di Pino Milella: Galletto e De Luca superano i patavini, firmando il ribaltone alla Gozzano. Last but not least, due pari tanto divertenti quanto palpitanti. A Eboli primo tempo da urlo, con una Roma avanti 4-3 grazie a super Fortino, che fa 99 e cento gol in giallorosso; nella ripresa ci pensa Breno Bertoline a firmare il definitivo pareggio. 4-4 è il risultato finale anche del primo derby pugliese in Serie A tra Capurso e Giovinazzo. A Sammichele di Bari, quando l’ex Cutrignelli si ripete, sembra fatta per gli ospiti, avanti 4-1 nella ripresa, ma nel futsal non è finita finché non è finita: il top scorer del campionato Dudu Taborda fa nove gol in sei partite di campionato (come Turmena) e lancia la rimonta dei padroni di casa, completata da Grandinetti e da uno sfortunato autogol (di schiena) di Thiago Perez, su perla di Fatiguso: derby senza vincitori né vinto, ma che spettacolo.