Serie A futsal, Meta Catania: è 6 su 6

Serie A futsal, Meta Catania: è 6 su 66^ giornata
Gli etnei passano a Pomezia con l’ormai tradizionale strappo nel finale, vincono 6-4 e restano in testa a punteggio pieno. Azzurri imbattibili in casa: 4-0 allo Sporting Sala Consilina. Bene Active Viterbo e Sandro Abate Avellino
La sosta per il positivo esordio dell’Italfutsal nelle Qualificazioni Mondiali non ha cambiato i trend di una Serie A dove si continuano a segnare sei gol e mezzo di media a partita, capeggiata sempre dalla Meta Catania, con un Napoli però alle calcagna. La capolista etnea fa sei su sei in campionato, con l’ormai solito strappo nel finale. In una partita ingarbugliata a Pomezia, contro una coriacea Fortitudo, l’uno-due Pulvirenti-Pedro Siqueira manda k.o. sul 6-4 i pometini di Alessandro Nuccorini.
Al PalaVesuvio non si passa
Il Napoli è sempre lì, a due punti dalla vetta, imbattuto e imbattibile al PalaVesuvio. Gli azzurri di Ciccio Angelini superano a pieni voti l’esame derby (ad alta quota) contro uno Sporting Sala Consilina battuto 4-0. Quattro, come i successi in altrettanti incontri casalinghi di Turmena (doppietta) e soci. Nella sesta giornata, i campioni d’Italia della L84 Torino si rimettono subito in carreggiata vincendo e convincendo a Leini contro la rivelazione Came Treviso: un 5-2 con altrettanti marcatori verdeneri differenti che pone fine alla striscia positiva di quattro turni (con tre vittorie) dei biancazzurri.
Blitz Active Network Viterbo e Sandro Abate Avellino
Turno estremamente positivo per l’Active Network Viterbo, che a Benevento sfrutta al meglio due topic-moment ravvicinati nella seconda parte di ripresa: l’espulsione di Pires e la rete da tre punti di Vinicius Calvanese. Blitz in trasferta anche per un Sandro Abate sotto 3-2 a 4’ dal suono della sirena a Padova contro il Vinumitaly Petrarca di Pino Milella: Galletto e De Luca superano i patavini, firmando il ribaltone alla Gozzano. Last but not least, due pari tanto divertenti quanto palpitanti. A Eboli primo tempo da urlo, con una Roma avanti 4-3 grazie a super Fortino, che fa 99 e cento gol in giallorosso; nella ripresa ci pensa Breno Bertoline a firmare il definitivo pareggio. 4-4 è il risultato finale anche del primo derby pugliese in Serie A tra Capurso e Giovinazzo. A Sammichele di Bari, quando l’ex Cutrignelli si ripete, sembra fatta per gli ospiti, avanti 4-1 nella ripresa, ma nel futsal non è finita finché non è finita: il top scorer del campionato Dudu Taborda fa nove gol in sei partite di campionato (come Turmena) e lancia la rimonta dei padroni di casa, completata da Grandinetti e da uno sfortunato autogol (di schiena) di Thiago Perez, su perla di Fatiguso: derby senza vincitori né vinto, ma che spettacolo.