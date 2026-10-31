Kane 1055, Mbappé 1027. Ballano 28 punti tra i due, e sono quelli che hanno deciso il Pallone d’Oro. Non si verificava un divario così risicato tra il primo e il secondo posto dal 2019 (quando Messi vinse su Van Djik per 7 punti). La differenza, alla fine, l’hanno fatta i primi posti. Ricordando che ogni giurato doveva indicare la sua top10, e che ai primi tre andavano rispettivamente 15, 12 e 10 punti, Kane è il giocatore che ha raccolto più primi posti in assoluto (40) contro i 23 di Mbappé. Al contrario, Mbappé ha più piazzamenti tra secondo e terzo posto (votato come secondo 24 volte contro le 11 di Kane; votato come terzo 17 volte contro le 13 di Kane). Facendo i conti, il numero dei podi è identico: 64.

Kane: 40+11+13 = 64

Mbappé: 23+24+17 = 64