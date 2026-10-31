Pallone d'oro 2026, chi ha votato chi: Kane-Mbappé e le curiosità sulle scelte dei giuratile curiosità
Introduzione
Svelati i voti di tutti i giurati del Pallone d’Oro, e anche quest’anno non mancano le curiosità: se Kane ha battuto Mbappé per appena 28 punti, ad “aiutarlo” sono stati soprattutto i primi posti, dato che il francese nelle preferenze è finito molto più spesso sul podio. E una mano gliel’ha data anche il giurato inglese… Il Brasile ha votato Messi al primo posto, molto particolare la cinquina del giurato greco, il voto di Curaçao è tutto da scoprire. Mentre il giurato canadese ha quasi azzeccato la top ten finale.
Quello che devi sapere
Kane-Mbappé: stessi podi, ma l'inglese ha più primi posti
Kane 1055, Mbappé 1027. Ballano 28 punti tra i due, e sono quelli che hanno deciso il Pallone d’Oro. Non si verificava un divario così risicato tra il primo e il secondo posto dal 2019 (quando Messi vinse su Van Djik per 7 punti). La differenza, alla fine, l’hanno fatta i primi posti. Ricordando che ogni giurato doveva indicare la sua top10, e che ai primi tre andavano rispettivamente 15, 12 e 10 punti, Kane è il giocatore che ha raccolto più primi posti in assoluto (40) contro i 23 di Mbappé. Al contrario, Mbappé ha più piazzamenti tra secondo e terzo posto (votato come secondo 24 volte contro le 11 di Kane; votato come terzo 17 volte contro le 13 di Kane). Facendo i conti, il numero dei podi è identico: 64.
- Kane: 40+11+13 = 64
- Mbappé: 23+24+17 = 64
Kane snobbato solo da due Paesi (e uno è il Messico…)
Restando su Kane e Mbappé. Solo due Paesi sui 100 votanti non hanno inserito Kane nella loro top 10: sono il Messico e la Costa d’Avorio. Quel Messico che agli ultimi Mondiali fu eliminato agli ottavi dall’Inghilterra di Kane, a segno su rigore nel 3-2 finale (con un finale di partita incandescente e gli inglesi rimasti in 10 costretti a parcheggiare il pullman davanti alla porta). Sono tre invece i Paesi che hanno escluso Mbappé dalla top 10: Grecia (con voti “particolari” di cui parleremo più avanti), Scozia, Ucraina. Lamine Yamal, terzo classificato, non ha ricevuto alcun voto da quattro Paesi: Bielorussia, Camerun, Croazia, Grecia.
Il Brasile ha votato Messi al primo posto
Anche quest’anno si è pensato a lungo che Leo Messi potesse essere un serio candidato alla vittoria, con un guizzo dei suoi. Alla fine l’argentino si è classificato al quinto posto, ricevendo comunque la preferenza assoluta da sei Paesi. E tra questi c’è anche il Brasile. Esatto: il giurato del Brasile avrebbe dato il Pallone d’Oro 2026 a Leo Messi. Si tratta di Kleber Machado, che ha spiegato la sua scelta a Olé sostenendo che Messi sia stato il miglior giocatore del mondo negli ultimi quindici anni e che abbia dimostrato ancora una volta di poter decidere le partite. La pensano come lui (e hanno messo Leo al primo posto) i giuratii di Argentina (ovviamente), Panama, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Cina. Le parole di Kleber
Il Paraguay vota Mbappé dopo le polemiche
Il Mondiale ha inciso, e non poteva essere altrimenti. Eppure c’è chi ha saputo “dimenticare” e restare obiettivo al momento del voto. Il giurato del Paraguay ha votato Mbappé al primo posto e per apprezzare pienamente la portata del gesto dovreste ricordare le polemiche che fecero seguito a Francia-Paraguay agli ottavi del Mondiale. Finale 1-0, Mbappé su rigore, calciato dopo che i giocatori del Paraguay avevano fatto di tutto per distrarlo (prima Gustavo Velazquez prova a rovinare la zolla del dischetto, poi diversi giocatori entrano in area durante la rincorsa di Mbappé chiedendo all’arbitro di controllare che il pallone sia piazzato bene). Seguono gol ed esultanza di Mbappé che indica qualcosa ai tifosi, come a voler far riferimento a quanto appena successo. Al fischio finale, il portiere del Paraguay, Gill, si avvicina a Mbappé tendendogli la mano, ma il francese lo ignora, continuando a esultare con i propri tifosi. Gill, per tutta risposta, gli tira stizzito la palla sulla schiena. Polemiche che si allargarono poi alla politica, con la senatrice paraguayana Celeste Amarilla che attaccò Mbappé definendolo "un camerunense colonizzato che ha finto di essere francese" e la Federazione francese che considerò l'ipotesi di una denuncia. Acqua passata.
Il giurato inglese esclude Mbappé dalla top 10
La "geografia" dei voti dice che tra i Paesi europei 18 hanno votato Kane al primo posto, mentre 7 hanno scelto Mbappé. In particolare, i Paesi del Regno Unito hanno premiato Kane, con l’eccezione del Galles. E il giurato inglese ha addirittura escluso Mbappé dalla sua top 10, “regalando” a Kane un parziale di 15-0.
La curiosa cinquina della Grecia
Particolare la classifica stilata dal giurato della Grecia, Manos Staramopoulos, del quotidiano Dimokratia: al primo posto Kvaratskhelia (e, come lui, solo il giurato della Georgia), poi nell’ordine Rodri, Pacho, Cucurella, Joao Neves. Se sorprende Kane fuori dalle prime posizioni (solo settimo), stupiscono ancora di più sia Mbappé che Yamal fuori dalla top 10.
- Khvicha Kvaratskhelia
- Rodri
- Willian Pacho
- Marc Cucurella
- Joao Neves
Curaçao darebbe il Pallone d’Oro a Olise
E poi ci sono sempre, in ogni edizione, quei primi posti “inaspettati”: Fabian Ruiz ne ha raccolti quattro (e ha chiuso al decimo posto nella classifica finale), Hakimi uno (dal Marocco, e quindi meno “inaspettato”). Uno anche per Michael Olise, votato al primo posto da Curaçao.
Neanche un primo posto per Dembelé e Haaland
Nemmeno un primo posto invece per Ousmane Dembélé, il detentore del Pallone d’Oro 2025, che non è stato messo in cima alla lista di nessuno dei 100 giurati. Ha ricevuto “solo” sette secondi posti, tra cui quello del giurato francese, Vincent Garcia, direttore di France Football, che lo ha piazzato alle spalle di Mbappé e davanti a Yamal. Anche Haaland non ha ricevuto neppure un primo posto. Persino il giurato norvegese lo ha messo al secondo posto, preferendogli Kane
Il giurato del Canada è il più preciso
Il giurato che si è avvicinato di più alla reale classifica finale è stato quello del Canada. Si tratta di Neil Davidson, giornalista del "The Globe and Mail", che avrebbe solo invertito le posizioni finali di Mbappé e Yamal (e, più in basso, quelle di Haaland e Dembelé), come svelato da Le Parisien. Il podio esatto (Kane-Mbappé-Yamal)? L'hanno centrato giornalisti di Angola, Australia, Oman, Russia, Polonia e Svezia.
La classifica di Davidson, giurato del Canada
- Kane (Posizione finale: 1°)
- Yamal (Posizione finale: 3°)
- Mbappé (Posizione finale: 2°)
- Rodri (Posizione finale: 4°)
- Messi (Posizione finale: 5°)
- Kvaratskhelia (Posizione finale: 6°)
- Haaland (Posizione finale: 8°)
- Dembélé (Posizione finale: 7°)
- Olise (Posizione finale: 9°)
- Fabian Ruiz (Posizione finale: 10°)