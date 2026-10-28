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Cristiano Ronaldo è il B.O.A.T, il miglior Pallone d'Oro di tutti i tempi

PALLONE D'ORO

Non era in lizza per quello del 2026, ma Cristiano Ronaldo si consola con un Pallone d'Oro speciale, il B.O.A.T. Il portoghese è stato incoronato miglior Pallone d'Oro di sempre dal voto dei tifosi. La versione 2008 di CR7 ha battuto quella 2012 di Messi. L'ex Manchester, Real e Juve è finito anche sull'ultimo gradino del podio con la vittoria nel 2017

IL MIGLIOR PALLONE D'ORO DI TUTTI I TEMPI: LA CLASSIFICA

Se il dibattito per stabilire il G.O.A.T (Greatest Of All Time) è destinato a durare in eterno, quello sul B.O.A.T. si è già chiuso. Cristiano Ronaldo 2008 è stato nominato miglior Pallone d'Oro di sempre dal voto dei tifosi davanti a Lionel Messi 2012 e a un'altra versione del portoghese, quella del 2017. Il primo e l'ultimo dei 5 premi conquistati da CR7: nel 2008 vinse la prima Champions della sua carriera con il Manchester United, nel 2017 invece trascinò il Real al successo culminato nella finale di Cardiff contro la Juventus. Sono stati i voti dei fan, aperti dal 20 al 27 ottobre sul sito del Ballon d'Or, a decretare questo verdetto. 

Ronaldo
@ballondor.com

I risultati: 44 persone hanno votato tra le 10 e le 26 volte

La competizione speciale, pensata per celebrare il 70° anniversario del premio, era riservata a chi ha vinto il Pallone d'Oro più di una volta. I candidati erano 10: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Marco Van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stefano. I tifosi potevano votare online pagando il gettone simbolico di 1 euro sul sito ufficiale. L'organizzazione fa sapere che oltre 5.000 persone hanno votato più di una volta, 300 persone hanno votato tra le 5 e le 9 volte e 44 persone addirittura tra le 10 e le 26. 

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