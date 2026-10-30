Parlano Juanra e Lucho Antonelli

Rossazzurri a punteggio pieno, a caccia della settima vittoria in altrettanti incontri, consapevoli della propria forza ma anche di chi avranno di fronte. "Incontriamo una squadra abituata a disputare i playoff, lo scorso anno ha vinto la Supercoppa e quello prima la Coppa Italia: la Feldi è una delle formazioni più forti del campionato". Juanra non guarda la classifica né quei 10 punti di vantaggio che la capolista etnea ha nei confronti di un roster salernitano che avrà pure iniziato la regular season con il freno a mano tirato, ma non per questo è poco temibile. "Si stanno sistemando dopo aver cambiato molto in estate, ma restano un’avversaria molto forte a livello difensivo - continua l’entrenador spagnolo -, dalla forte intensità e velocità di gioco. Sono rapidi e letali nelle ripartenze, bisogna fare le cose molto bene per riuscire a vincere". Juanra diffida della Feldi, Antonelli sa a cosa va incontro: "Andiamo a Catania per affrontare una grandissima squadra - assicura l’allenatore argentino -: conosciamo bene il loro valore, ma allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza di essere la Feldi e queste grandi partite fanno parte di ciò che siamo. Sicuramente abbiamo cambiato tanto - continua Lucho -: siamo un gruppo nuovo e c'è bisogno ancora di tanto lavoro; se vogliamo portare a casa i 3 punti dobbiamo prepararci per fare una partita quasi perfetta".