Serie A, 7^ giornata: Meta Catania-Feldi Eboli stasera su Skyfutsal
Rossazzurri al comando a punteggio pieno, ma i salernitani sono un cliente scomodo. Turno interessantissimo con Roma-Napoli e il derby campano tra Sporting Sala Consilina e Benevento. Active Network-L84 Torino il 17 novembre. Meta Catania Bricocity-Feldi Eboli in diretta venerdì su Sky Sport Max, in streaming su NOW e sul canale YouTube di Sky) a partire dalle 20.30
Non sarà la finale della scorsa Coppa Italia e nemmeno l’ultimo atto della Supercoppa della passata stagione. Nessun trofeo in palio, ok, ma Covei Meta Catania Bricocity-Feldi Eboli è il big match della settima giornata di regular season, uno dei confronti tra le squadre più vincenti nelle ultime annate. Appuntamento in diretta venerdì su Sky Sport Max e in streaming su NOW (e sul canale YouTube di Sky) a partire dalle ore 20.30.
Parlano Juanra e Lucho Antonelli
Rossazzurri a punteggio pieno, a caccia della settima vittoria in altrettanti incontri, consapevoli della propria forza ma anche di chi avranno di fronte. "Incontriamo una squadra abituata a disputare i playoff, lo scorso anno ha vinto la Supercoppa e quello prima la Coppa Italia: la Feldi è una delle formazioni più forti del campionato". Juanra non guarda la classifica né quei 10 punti di vantaggio che la capolista etnea ha nei confronti di un roster salernitano che avrà pure iniziato la regular season con il freno a mano tirato, ma non per questo è poco temibile. "Si stanno sistemando dopo aver cambiato molto in estate, ma restano un’avversaria molto forte a livello difensivo - continua l’entrenador spagnolo -, dalla forte intensità e velocità di gioco. Sono rapidi e letali nelle ripartenze, bisogna fare le cose molto bene per riuscire a vincere". Juanra diffida della Feldi, Antonelli sa a cosa va incontro: "Andiamo a Catania per affrontare una grandissima squadra - assicura l’allenatore argentino -: conosciamo bene il loro valore, ma allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza di essere la Feldi e queste grandi partite fanno parte di ciò che siamo. Sicuramente abbiamo cambiato tanto - continua Lucho -: siamo un gruppo nuovo e c'è bisogno ancora di tanto lavoro; se vogliamo portare a casa i 3 punti dobbiamo prepararci per fare una partita quasi perfetta".
Il quadro completo della 7^ giornata
Sei incontri, tutti di venerdì, nella settima giornata di Serie A, con Active Network Viterbo-L84 Torino rinviata al 17 novembre (ore 19) a causa degli impegni europei dei campioni d’Italia verdeneri. Giornata comunque interessantissima: c’è Roma-Napoli, una reduce dal divertente pari di Eboli e in salute, l’altra imbattuta e a due punti dalla vetta. C’è il derby campano a San Rufo, che sia Sporting Sala Consilina sia Benevento vogliono sfruttare per riscattarsi. Anche il Came Treviso deve archiviare la sconfitta della settimana scorsa che ha interrotto la striscia positiva di quattro risultati utili, ma il Global Work Capurso ha il gol facile. L’anello di congiunzione tra il Sandro Abate Avellino e la Fortitudo Pomezia, invece, non è soltanto il desiderio di svoltare, ma anche Alessandro Nuccorini, ora sulla panchina pometina ma (grande) ex di turno. Tra Defender Giovinazzo e Vinumitaly Petrarca ci sono punti pesanti in ottica salvezza. Questo il quadro completo della giornata: Defender Giovinazzo-Vinumitaly Petrarca (venerdì, ore 20), Came-Treviso-Global Work Capurso (venerdì, ore 20.30), Covei Meta Catania Bricocity-Feldi Eboli (venerdì, ore 20.30), Roma-Napoli (venerdì, ore 20.30), Sandro Abate Avellino-Fortitudo Pomezia (venerdì, ore 20.30), Sporting Sala Consilina-Benevento (venerdì, ore 20.30), Active Network Viterbo-L84 Torino (17/11/, ore 15).