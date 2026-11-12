Sono talentuosi, con un alto valore di mercato, ma non stanno trovando tanto spazio in questa stagione: sono i 10 giocatori più preziosi (dati Transfermarkt) che hanno giocato meno finora. Fra di loro c'è Endrick (per cui però Mourinho, al momento, non ha cambiato idea e non apre al prestito a gennaio) e l'interista Stankovic

LE SQUADRE ANCORA IMBATTUTE NEI TOP CAMPIONATI EUROPEI