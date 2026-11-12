I giocatori più preziosi nei top 5 campionati d'Europa con meno minuti giocati
Sono talentuosi, con un alto valore di mercato, ma non stanno trovando tanto spazio in questa stagione: sono i 10 giocatori più preziosi (dati Transfermarkt) che hanno giocato meno finora. Fra di loro c'è Endrick (per cui però Mourinho, al momento, non ha cambiato idea e non apre al prestito a gennaio) e l'interista Stankovic
- valore di mercato: 30 milioni di euro
- giocati in stagione: 250 minuti
- valore di mercato: 30 milioni di euro
- giocati in stagione: 199 minuti
- valore di mercato: 32 milioni di euro
- giocati in stagione: 103 minuti
- valore di mercato: 35 milioni di euro
- giocati in stagione: 168 minuti
- valore di mercato: 40 milioni di euro
- giocati in stagione: 141 minuti
- valore di mercato: 40 milioni di euro
- giocati in stagione: 124 minuti
- valore di mercato: 40 milioni di euro
- giocati in stagione: 51 minuti
- valore di mercato: 42 milioni di euro
- giocati in stagione: 112 minuti
- valore di mercato: 50 milioni di euro
- giocati in stagione: 230 minuti
- valore di mercato: 50 milioni di euro
- giocati in stagione: 186 minuti