 Meno vittorie in Europa finora: un'italiana e una big in CLASSIFICA | Sky Sport
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Le squadre con meno vittorie nei top 10 campionati d'Europa. Classifica

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C'è anche un'italiana tra le squadre che hanno ottenuto meno vittorie fin qui in stagione in uno dei dieci principali campionati d'Europa. Presente anche una big come il Manchester United nella top 10 stilata da Transfermarkt

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