Le squadre con meno vittorie nei top 10 campionati d'Europa. Classifica
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C'è anche un'italiana tra le squadre che hanno ottenuto meno vittorie fin qui in stagione in uno dei dieci principali campionati d'Europa. Presente anche una big come il Manchester United nella top 10 stilata da Transfermarkt
1/11 Foto Instagram @atromitosathinonfc
- 1 vittoria su 9 giornate
- completano il bilancio: 3 pareggi e 5 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 12^ su 14
2/11
- 1 vittoria su 9 giornate
- completano il bilancio: 1 pareggio e 7 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 18^ su 18
3/11
- 1 vittoria su 9 giornate
- completano il bilancio: 3 pareggi e 5 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 17^ su 18
4/11
- 1 vittoria su 9 giornate
- completano il bilancio: 4 pareggi e 4 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 16^ su 18
5/11 Foto Instagram @levadiakos_fc
- 1 vittoria su 10 giornate
- completano il bilancio: 3 pareggi e 6 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 13^ su 14
6/11 Foto Instagram @asterastripolisfc
- 1 vittoria su 10 giornate
- completano il bilancio: 4 pareggi e 5 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 11^ su 14
7/11
- 1 vittoria su 10 giornate
- completano il bilancio: 5 pareggi e 4 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 15^ su 18
8/11
- 1 vittoria su 10 giornate
- completano il bilancio: 5 pareggi e 4 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 18^ su 20
9/11
- 1 vittoria su 11 giornate
- completano il bilancio: 0 pareggi e 10 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 18^ su 18
10/11
- 1 vittoria su 11 giornate
- completano il bilancio: 1 pareggio e 9 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 18^ su 18
11/11
- 1 vittoria su 11 giornate
- completano il bilancio: 2 pareggi e 8 sconfitte
- posizione al momento in campionato: 20^ su 20