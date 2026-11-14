Comincia con una sconfitta l'era dell'Argentina senza Leo Messi: la squadra allenata da Scaloni è stata battuta 2-1 dall'Uruguay in una Bombonera semivuota a causa dei prezzi elevati dei biglietti. Decisivi l'autogol del difensore della Roma Balerdi e la rete di Araujo mentre è inutile il gol di Julian Alvarez al 73'

La cronaca della partita

Serata sicuramente "dimenticabile" per l'Argentina che alla prima senza il suo 10 Leo Messi cade contro l'Uruguay. Nell'amichevole giocata in una semivuota Bombonera di Buenos Aires, la nazionale di Lionel Scaloni perde 2-1 contro l'Uruguay di Forlan: la partita si sblocca al 48' con l'autogol del difensore della Roma Leonardo Balerdi e dopo cinque minuti è arrivato il raddoppio di Araujo. Inutile ai fini del risultato la rete al 73' di Julian Alvarez. Come sono andati gli "italiani"? 90 minuti per Nico Paz e Balerdi mentre il compagno romanista Soulé è entrato all'intervallo. Invece, sono rimasti in panchina Troilo, Perrone e Santiago Castro.