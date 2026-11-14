Argentina-Uruguay 1-2, la prima senza Messi è un flop. E la Bombonera resta semivuota...amichevole
Comincia con una sconfitta l'era dell'Argentina senza Leo Messi: la squadra allenata da Scaloni è stata battuta 2-1 dall'Uruguay in una Bombonera semivuota a causa dei prezzi elevati dei biglietti. Decisivi l'autogol del difensore della Roma Balerdi e la rete di Araujo mentre è inutile il gol di Julian Alvarez al 73'
Argentina-Uruguay 1-2
48' autogol di Balerdi (U), 53' Maximiliano Araújo (U), 73' Julián Álvarez (A)
ARGENTINA: Rulli, Montiel (83' Giay), Balerdi, Lisandro Martínez, Medina (83' Román Vega), Palacios (45' Soulé), Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz, Julián Álvarez, Almada (61' Prestianni). Ct. Scaloni.
URUGUAY: Fiermarín, Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Piquerez (58' Sebastián Cáceres), Canobbio (58' Valverde), Torreira (76' Bernal), Bentancur, Maximiliano Araújo (85' Pellistri), De Arrascaeta (76' Viñas), Darwin Núñez (85' Rodrigo Aguirre). Ct. Forlán.
Ammoniti: Balerdi (47'), Enzo Fernández (75'), Giay (90'+1') (Argentina); Valverde (60'), Varela (65'), Bentancur (77') (Uruguay)
La cronaca della partita
Serata sicuramente "dimenticabile" per l'Argentina che alla prima senza il suo 10 Leo Messi cade contro l'Uruguay. Nell'amichevole giocata in una semivuota Bombonera di Buenos Aires, la nazionale di Lionel Scaloni perde 2-1 contro l'Uruguay di Forlan: la partita si sblocca al 48' con l'autogol del difensore della Roma Leonardo Balerdi e dopo cinque minuti è arrivato il raddoppio di Araujo. Inutile ai fini del risultato la rete al 73' di Julian Alvarez. Come sono andati gli "italiani"? 90 minuti per Nico Paz e Balerdi mentre il compagno romanista Soulé è entrato all'intervallo. Invece, sono rimasti in panchina Troilo, Perrone e Santiago Castro.
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Una Bombonera semivuota: il motivo non è (solo) Messi
Non solo una sconfitta sul campo. A fare notizia è stata anche la decisamente scarsa affluenza alla Bombonera che ha ospitato circa 25mila spettatori, ovvero il 40% della capienza. Un'immagine sicuramente insolita per lo storico stadio del Boca con diversi settori rimasti chiusi al pubblico. Oltre all'assenza di Messi, i media argentini hanno individuato tra le cause anche i prezzi elevati dei biglietti: 95mila pesos argentini per un posto in curva fino a 290mila per le tribune più costose. Un altro fattore determinante è stata la necessità di ritirare fisicamente i tagliandi allo stadio prima della partita.