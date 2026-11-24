Dopo otto successi di fila, la capolista si fa rimontare in casa da un grande Vinumitaly Petrarca e pareggia 3-3. Il Napoli però cade ancora, e Ciccio Angelini si dimette. Il Came Treviso non si ferma più e il Sandro Abate allunga la serie positiva di risultati utili. Primo acuto Fortitudo Pomezia

Ora al secondo posto (a -6 dalla vetta) c’è il Came Treviso , che non la smette proprio di stupire. I biancazzurri di Gulizia piegano 4-3 il Benevento con un Luizinho elevato al quadrato, infilando il terno secco di successi di fila. Magic moment anche per il Sandro Abate Avellino : la premiata ditta Marcelinho & Everton confeziona il 6-3 al Global Work Capurso, un successo che allunga la striscia di risultati utili dei Lupi irpini di Piero Basile, diventati ora quattro. La nona giornata di regular season regala il primo acuto stagionale della Fortitudo Pomezia . I rossoblù di Nuccorini sbancano Eboli, battono 4-1 una Feldi in grande difficoltà, in un colpo solo scavalcano (momentaneamente) Defender Giovinazzo e Global Work Capurso. E non sono più ultimi in classifica.

Pari spettacolo

Finisce in parità, infine, l’attesissimo Roma-Sporting Sala Consilina. Un pari-spettacolo ad Anzio: Altalena di emozioni e 2-2 all’intervallo; i Draghi scappano sul 6-3 nella ripresa e pregustano il colpo grosso, sventato negli ultimi otto minuti da Sacon (doppietta) e Pina: finisce 6-6. E il futsal ringrazia!