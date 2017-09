Veniamo al punto. Le sue parole su Maradona hanno sollevato un polverone mediatico mica da ridere.

"Ma che sarà mai! Io penso soltanto che ci siano tanti, troppi maligni in giro, che vogliono fraintendere sempre le parole che uno dice per creare scalpore e riempire giornali e siti web. Io non ho offeso nessuno e rispetto il dio Maradona in sé, da giocatore unico nella storia del calcio quale è stato. Il messaggio che volevo lanciare era un altro: non sminuire il valore dei giovani di oggi, non paragonarli sempre ai campioni del passato. Maradona è una leggenda, ma ora non gioca più. Ovvio: ci vuole riconoscenza per i grandi. Ma anche fiducia per chi sta provando a costruire la propria, di storia. Ripeto: alcuni hanno voluto ricamarci sopra, ma non volevo certo mettere in discussione Maradona, non sono matta... Mi dispiace che i napoletani si siano arrabbiati, non era nelle mie intenzioni".

Qualche anno fa era successo con milanisti, lei non fa distinzioni. Il Milan che perdeva per colpa sua, ricorderà...

"Sono quelle cose che mi fanno sempre un po' sorridere. Ho deciso di espormi nella vita, per fortuna ho delle idee, se sono condivise bene, se no pazienza. Il Milan che perdeva per colpa mia: non pensavo di avere tutto questo potere...".