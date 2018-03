Urla? Proteste? Insulti? No grazie, almeno non per oggi. È stata un’iniziativa sana, all’insegna del bel calcio e dell’amore per lo sport in quanto tale quella che ha preso piede a Zoppola, meno di nove mila abitanti in Friuli. L’hanno chiamata “Silent Match”, la partita silenziosa, su iniziativa di una delle mamme dei giocatori. Sì, una mamma: perché qui in realtà si sta parlando di categoria esordienti, età tra i 10 e i 12 anni, tra Calcio Zoppola e Pordenone.