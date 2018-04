Il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale dedicata al libro e al diritto d’autore. Una ricorrenza voluta dall’Unesco nel giorno in cui si ricorda la morte di due scrittori come Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Tra gli obiettivi di questa festa c’è quello di promuovere e proteggere la proprietà intellettuale attraverso il copyright. Nel calcio, per fortuna, non esiste il diritto d’autore: una giocata, un dribbling, un’esultanza "appartengono" intellettualmente a qualcuno, ma possono poi essere riprodotte (impunemente) da qualsiasi altro interprete. Anzi, capita spesso che un calciatore venga ricordato per un gesto particolare che in realtà è stato ripreso da un predecessore meno illustre o con meno mezzi a disposizione per "pubblicizzare" la sua giocata. Ma se da oggi venisse istituito il diritto d’autore nel mondo del pallone, chi potrebbe registrare il proprio marchio chiedendo il rispetto del copyright a chiunque voglia imitarlo?

Il "cucchiaio" di Totti

Di giocate memorabili l’ex capitano della Roma ne ha regalate centinaia, ma ce n’era una che lo caratterizzava in maniera particolare: il cucchiaio. Il più famoso è quello con cui batté Van Der Saar dal dischetto nelle semifinali di Euro 2000, il celebre rigore del "Mo’ je faccio er cucchiaio". Una magia assoluta che però non era la prima del fantasista romano e ovviamente non fu neppure l’ultima. Peruzzi in un derby contro la Lazio, Julio Cesar a San Siro, ma anche Handanovic e Buffon ai tempi di Parma: sono tanti i portieri che hanno subito il leggendario "cucchiaio" di Totti. Va anche detto che l’idea originaria non fu esattamente del numero 10 giallorosso, all’estero questo gesto tecnico è attribuito ad Antonin Panenka, calciatore cecoslovacco che nel 1976 calciò per la prima volta un rigore facendo lo scavetto vincendo, grazie a quel penalty, l’Europeo. Dunque il diritto d’autore, in senso stretto, andrebbe a Panenka ma per la capacità di interpretare il gesto e la classe con cui lo eseguiva, il "cucchiaio" appartiene di diritto a Francesco Totti.