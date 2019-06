Una finale infinita, una serie indimenticabile. Per la prima volta nella sua storia l’Italservice Pesaro è campione d’Italia. Uno scudetto conquistato quando ormai la partita sembrava destinata ai rigori. Campione uscente, l’Acqua e Sapone si è dovuta arrendere al gol di Marcelinho, il decimo nei playoff. Il più importante di tutti, quello che ha permesso a Colini di vincere il suo quinto scudetto con la quinta squadra diversa, nessuno come lui prima di oggi. Escono sconfitti i ragazzi di Tino Perez, sconfitti si ma a testa alta. La differenza, come spesso accade nello sport, l’hanno fatta i dettagli. E quel sesto fallo di Coco Wellington a due minuti dalla fine del secondo supplementare che ha concesso il tiro libero, il primo della serata, al Pesaro. Il resto è storia. Marcelinho contro Mammarella, 3 a 2 per l’italservice e campionato deciso. Resta nella memoria una serie finale bella e divertente giocata in modo esemplare dalle due squadre, dai giocatori più forti che il futsal italiano possa regalarci in questo momento. Il trono del calcio a 5 ha una nuova squadra regina.