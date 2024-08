Introduzione

Atalanta in emergenza, tra infortuni e casi di mercato, in vista della sfida di Supercoppa Europea. Gasperini ha convocato 24 giocatori, di cui 7 giovanissimi cresciuti nel vivaio nerazzurro. Dal "nuovo Scalvini" al "figlio di Denis", fino all'esterno che Gasp segnalava già due anni fa e al "brasiliano" Vavassori, ecco chi sono questi talenti di belle speranze che, chissà, potrebbero vivere una serata da sogno contro il Real Madrid. Atalanta-Real Madrid è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW