PELÉ

Vasco da Gama-Santos 1-2

Brasileirão 1969

Un rigore come tanti, tirato nel corso di una partita "normale", con la differenza che, appena la palla varca la linea, fotografi e tifosi invadono il campo del Maracanà per celebrare il momento.gol della sua carriera. Dirà il poeta Do Andrade: “Non è difficile segnare 1000 gol come Pelé. È difficile segnare un gol come Pelé”.