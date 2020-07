3/27 Foto Instagram @realakinfenwa

Restando in Gran Bretagna, tra i calciatori culturisti risalta il nome di Adebayo Akinfenwa che, a 38 anni, ha trascinato il Wycombe alla promozione in Championship. 1.80 metri per 100 kg, è soprannominato "The Beast" per via di una potenza fisica che gli consente di sollevare 200 kg di massimale alla panca