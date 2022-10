Un rapporto del Cies ha evidenziato quali sono i campionati in cui si creano più occasioni e si segnano più gol a partita. L'analisi, che ha coperto il periodo tra il 1 gennaio e il 26 settembre, premia la Bundesliga con 12.96 occasioni per match. La Serie B svizzera è invece la lega in cui si segna di più con una media di 3.38 reti ogni incontro. L'Italia è fuori dalle prime 10 posizioni, ma in Serie A si segna e si crea più che in Liga e sugli stessi livelli di Premier e Ligue 1. Di seguito, la top 20 del Cies per occasioni create