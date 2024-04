Come annunciato da Yoichi Takahashi, che lo creò nel 1981, il celebre manga "Capitan Tsubasa" è destinato a salutare il suo 'papà' prossimo al ritiro. Disegnata l'ultima puntata del fumetto che ha ispirato "Holly e Benji", anime televisivo dal successo strepitoso in tutto il mondo. Ricordate i personaggi più importanti? E sapete a chi sono ispirati? Solo uno apparve in 'carne e ossa': ed era italiano…

