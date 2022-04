Sono tanti i difensori in grado di essere un fattore anche nella metà campo avversaria. Nella classifica dei 24 più prolifici dei primi 10 campionati europei ci sono anche diversi rappresentanti del campionato italiano, a partire dal gradino più basso del podio. Per stabilire le posizioni, in caso di stesso numero di reti (comprese anche le coppe) sono stati conteggiati anche gli assist