Nell'ultimo turno di Premier il Liverpool ha perso ad Anfield per la prima volta dopo 1.369 giorni, una serie senza ko in casa che durava addirittura dal 2017! Ma di chi è il vero "fortino" d'Europa? I reds sono "solo" secondi nella classifica (ordinata per partite di imbattibilità casalinga) che considera i top cinque campionati del ranking nel XXI secolo. Dati Opta