1/23

METODOLOGIA - La statistica tiene conto dei soli gol del campionato, e dei solo cinque principali tornei del ranking europeo. Occhio anche allo stato di avanzamento del calendario: in Serie A e in Bundes si sta giocando la 10^ giornata, in Premier l'11^, in Liga la 12^ e in Ligue 1 la 13^. Per le partite a tavolino (Verona-Roma e Juve-Napoli) non sono stati conteggiati i tre gol del 3-0.