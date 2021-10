4/31

FILIPPO PAVONI – PORTIERE (’99)



In ‘rosa’ dal 2007 con il Chievo Verona, ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino alla prima panchina in Serie A (2 aprile 2017 contro il Crotone). Dopo un prestito alla Fermana in Serie C, è tornato ‘a casa’ dove ha raggiunto la semifinale playoff di Serie B. Lo scorso anno a Legnago sempre in C. Oggi il progetto Clivense. "Lavoro in una magazzino dalle 8:30 alle 17:30 e la sera mi alleno con la squadra - spiega – per portare avanti con gli altri un progetto ambizioso"