Salah stecca la prima, l'Algeria fermata sul pari

Male Salah all'esordio, Algeria fermata da un portiere dilettante

Nel terzo giorno di Coppa d'Africa, la Nigeria ha vinto al debutto. Nel big match del gruppo D contro l'Egitto di Salah, le Super Aquile hanno avuto la meglio grazie al gol di Iheanacho, che con uno splendido tiro dal limite dell'area di rigore ha trafitto il portiere egiziano regalando i primi tre punti alla sua nazionale in questa competizione. E pensare che il gol del giocatore del Leicester è stato l'unico della giornata: l'Algeria campione in carica è stata fermata sullo 0-0 contro la Sierra Leone, merito del portiere Kamara, che con sette parate decisive ha salvato i suoi e ottenuto con merito il premio di MVP del match. E pensare che Kamara non è neanche professionista: è un dilettante che gioca ancora nel suo paese, ma da oggi lo conosceranno in molti di più. Infine, nell'ultimo match di giornata, tra Sudan e Guinea-Bissau (dello stesso girone di Nigeria ed Egitto), non ci sono state reti: 0-0 il risultato finale.