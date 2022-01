Gli ivoriani non vanno oltre il 2-2 contro la Sierra Leone: Kessié sbaglia un penalty dopo 13 minuti, poi il gol al 93° di Alhaji Kamara sulla papera di Sangare. È crisi per l'Algeria, campione in carica, che perde contro la Guinea Equatoriale ed è ultima nel proprio girone. Nel gruppo F poker della Tunisia, mentre Gambia-Mali finisce 1-1 con il gol di Musa Barrow

Gruppo E: Costa d'Avorio raggiunta al 93°, cade Algeria

Un pareggio e tanti rimpianti per la Costa d'Avorio nella seconda giornata del gruppo E della Coppa d'Africa. Finisce 2-2 contro la Sierra Leone, con il gol della selezione di John Keister al 93° minuto siglato da Alhaji Kamara che ha sfruttato l'errore del portiere ivoriano Badra Sangare. Un pomeriggio da dimenticare anche per Frank Kessié che ha sbagliato un calcio di rigore dopo 12 minuti, parato da Mohamed Kamara. Due volte avanti nel punteggio con Haller e Pepe, la Costa d'Avorio è stata raggiunta prima da Musa Kamara e poi con il gol nel finale. Il risultato, tuttavia, non preclude le chance di qualificazione degli ivoriani, ad un passo dagli ottavi anche grazie al ko dell'Algeria contro la Guinea Equatoriale. Tornata a giocare la Coppa d'Africa dopo sette anni, la Nzalang Nacional ha battuto i campioni in carica grazie alla rete di Esteban Orozco sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un torneo finora deludente per l'Algeria, ultima con un solo punto e obbligata a battere la Costa d'Avorio nell'ultima giornata per restare in corsa.