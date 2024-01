L'allenatore della Nazionale algerina ha deciso di non convocare il centrocampista del Milan, non ancora al meglio dopo i recenti problemi muscolari che l'hanno già tenuto fuori contro il Burkina Faso. Bennacer salterà la sfida alla Mauritania, l’ultima gara del girone e cruciale per la sua nazionale

Continua il periodo sfortunato per Ismael Bennacer - il centrocampista del Milan reduce da sole 5 partite in rossonero a causa dei continui infortuni - deve nuovamente fermarsi ai box. Recentemente, l'algerino, aveva accusato dei problemi all'adduttore che l'avevano tenuto fuori nel match di Coppa d'Africa contro il Burkina Faso (gara conclusa poi con il risultato di 2-2), ma il ct Belmadi sperava di recuperarlo per la sfida alla Mauritania, l'ultima del girone D. Tuttavia è lo stesso allenatore algerino a confermare l'ennesimo forfait del classe 1997 in stagione: "Bennacer e Bensebaini non saranno presenti nella prossima partita, siamo dispiaciuti ma abbiamo comunque una rosa numerosa”.