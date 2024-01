Uscito contro il Ghana per un infortunio muscolare, l'attaccante dell'Egitto farà ritorno a Liverpool per completare le cure. Lo ha comunicato la Federazione egiziana che, dopo l'ultimo impegno nel girone contro Capo Verde, saluterà il suo fuoriclasse. Ma la Coppa d'Africa di Salah potrebbe non finire qui: "Se l'Egitto si qualifica per la finale, e Momo è in forma, potrebbe tornare in Nazionale", ha detto Klopp GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Resta appesa a un filo la partecipazione di Mohamed Salah alla Coppa d'Africa. Uscito nel finale di primo tempo contro il Ghana a causa di un infortunio muscolare, l’attaccante dell’Egitto farà ritorno al Liverpool per proseguire la sua riabilitazione. Lo ha comunicato la Federazione egiziana, che ha spiegato come "Salah parteciperà alla partita con Capo Verde e successivamente si recherà in Inghilterra". Il fuoriclasse dei 'Faraoni', 2° bomber all-time con 56 gol, resterà in gruppo nell’ultima partita del girone (dopo il doppio 2-2 ottenuto nei primi 180 minuti) e successivamente volerà a Liverpool. "Dopo aver effettuato ulteriori esami nelle ultime ore e dopo la comunicazione tra il dipartimento medico della nazionale e il suo omologo del Liverpool - prosegue la nota dell'Egitto -, è stato confermato che il giocatore tornerà in Inghilterra per completare le cure, sperando di ritrovarlo in semifinale di Coppa d’Africa in caso di qualificazione".

Klopp: "Se è in forma può tornare per la finale" Qualora l’Egitto superasse il turno, quindi, Salah non sarebbe comunque a disposizione nella fase a eliminazione diretta dagli ottavi in avanti almeno fino alla semifinale. Ne ha parlato anche Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool dopo la vittoria per 4-0 sul Bournemouth: "Non importa quanto tempo sarà fuori, farà la riabilitazione con noi. Ho parlato con lui subito dopo, la notte in cui è successo. Da allora è in contatto con il nostro medico. Tornerà in Coppa d’Africa? Direi che se l'Egitto si qualifica per la finale, e se Momo è in forma prima della finale, probabilmente sì". approfondimento Coppa d'Africa, Senegal e Capo Verde agli ottavi

Salah: "Voglio un trofeo con l'Egitto" Lo stesso Mohamed Salah non si era soffermato sul suo infortunio al termine del pareggio col Ghana: "La cosa più importante ora è parlare della partita. Il nostro obiettivo primario è garantire la qualificazione al turno successivo: ci stiamo impegnando a dare il massimo nel torneo e dobbiamo solo lottare e vedere cosa succederà", ha detto riferendosi alla sfida contro Capo Verde che si è già qualificata come prima del girone. Fortissima la volontà di Salah di vincere un trofeo con l’Egitto: "Ancora mi manca, in qualche modo accadrà perché ci credo. E qualunque cosa credo di ottenere, prima o poi accadrà. I giocatori sono molto motivati per vincere il torneo. Vogliamo tutti vincerlo". approfondimento La Nigeria vince 1-0, l'Egitto pareggia (Salah ko)