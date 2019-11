14/22

CASSANO-PAZZINI. Sognando di ripercorrere le orme di Mancini-Vialli, i due riescono a far sognare la Samp tra il 2009 e il 2011. Fantantonio il fantasista che sforna assist con immensa naturalezza e il "Pazzo" che li tramuta in gol arrivando a infilarne 44 in un biennio. La coppia scoppia nel gennaio 2011, quando il mercato porta entrambi a Milano, il primo in rossonero e il secondo in nerazzurro. Le loro vite torneranno a incrociarsi nel 2012, quando si scambieranno le maglie protagonisti di un affare di mercato tra Milan e Inter