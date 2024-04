Quello fornito a Dimarco nel match contro l’Empoli è il 17° assist per Alessandro Bastoni dal 2019 a oggi, il 3° consecutivo nelle ultime tre giornate di campionato. Il classe ’99 dell’Inter è primo nella speciale classifica dei difensori assist-man delle top 5 leghe dal 2019 a oggi, ma è anche vicino ad un record che in Serie A appartiene a Mihajlovic: solo lui ha infatti fornito un passaggio vincente per quattro giornate consecutive… (dati: Transfermarkt)

