Umori opposti per le due nazionali che si affrontano al Signal Iduna Park di Dortmund. La Turchia ha la necessità di interrompere una striscia di cinque partite senza vittorie, mentre la Georgia si presenta al debutto all'Europeo con una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. Vincenzo Montella si affida al suo uomo di maggiore esperienza, ovvero Hakan Calhanoglu e sembra orientato a dare una maglia da titolare al giovane attaccante della Juve, Yildiz. Sagnol, il Ct francese della Georgia, sposta più avanti, rispetto a quanto accade al Napoli, Kvaratskhelia che nel 3-5-2 disegnato per questa nazionale, giocherà da seconda punta. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD.