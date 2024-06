L'ultima formazione provata in allenamento da Spalletti è un'Italia con difesa a 4: Bastoni-Mancini coppia centrale. In attacco ballottaggio El Shaarawy-Zaccagni. In mezzo Fagioli centrale con Barella e Cristante ai fianchi. Yakin senza Widmer ma con in campo ben quattro 'italiani'. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale arrivata in extremis contro la Croazia grazie al gol di Zaccagni al 98', l'Italia vuole dimostrare di essere squadra ben diversa da quella vista finora nella rassegna tedesca. Dalle ultime prove fatte in allenamento Spalletti potrebbe optare per diverse novità, a partire dalla difesa a 4, con Mancini e Bastoni centrali (Buongiorno pronto se l'interista non dovesse recuperare dallo stato influenzale). Dall'altra parte, la Svizzera vuole vendicarsi del 3-0 subito a Euro 2020 e la formazione di Yakin è in un buon momento di forma dopo il pari con la Germania. Il Ct svizzero si affiderà a ben quattro giocatori che militano nella nostra Serie A. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD