La EA Sports ha rivelato le valutazioni dei migliori calciatori del nuovo FIFA, ormai alle porte con l'edizione numero 22. Fin qui svelati proprio i primi 22 del gioco, da un overall di 89 in su. C'è anche un italiano. E c'è una grande novità in vetta

MEDVEDEV VINCE GLI US OPEN ED ESULTA COME A FIFA