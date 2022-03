10/17

Centrocampista centrale: MAXIME LOPEZ (Sassuolo)



Pochi come lui in Europa quando si tratta di fare possesso e far ripartire l’azione. Anche Mourinho, prima di affrontare il Sassuolo, lo ha portato come esempio del tipo di giocatore che manca alla sua Roma.



In alternativa potremmo scegliere anche CANALES (Betis), il re dei passaggi filtranti in Europa dopo Leo Messi