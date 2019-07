Sono stati selezionati i 10 candidati del calcio maschile e le 12 del calcio femminile in lizza per il premio di miglior giocatore Fifa dell'ultima stagione. Adesso entreranno in gioco anche i tifosi che esprimeranno le proprie tre preferenze (prima scelta: 5 punti, seconda scelta: 3 punti e terza scelta: 1 punto). Il loro voto si unirà a quello di giornalisti, Ct e capitani. I vincitori finali saranno svelati al Best FIFA Football Awards, in programma a Milano il 23 settembre

BEST FIFA COACH 2019: I CANDIDATI

