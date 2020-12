Il 2020 è stato l'anno di nuovi esordi da record per i giovani calciatori: il quindicenne Luka Romero ha riscritto un primato che in Liga durava da quasi ottant'anni. Moukoko, il talentino classe 2004 del Borussia Dortmund, è diventato il più giovane calciatore di sempre sia in Bundes che in Champions League. Ma chi sono gli altri baby recordman dei principali campionati, coppe europee e internazionali? Dati Transfermarkt