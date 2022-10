16/21

6) DANIEL CALIGIURI: 51 gol

17 gol con lo Schalke 04 (Bundesliga)

con lo (Bundesliga) 12 gol con il Wolfsburg (Bundesliga)

con il (Bundesliga) 11 gol con il Friburgo (Bundesliga)

con il (Bundesliga) 11 gol con l'Augsburg (Bundesliga)

Nato in Germania nel 1988, da sempre in Germania come calciatore, zero presenze con la Nazionale azzurra ma una convocazione con Conte nel 2015 per uno stage: è lui il miglior bomber italiano in Bundes. Grifo insegue…