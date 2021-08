14/18

ALBERTO PALOSCHI



Esordio in A con gol-lampo: entra in campo e 18 secondi dopo ha già segnato la rete decisiva in Milan-Siena (1-0). Sembra “il nuovo Inzaghi”, ma la sua carriera in A – buona ma non straordinaria – non lo vedrà più vestire la maglia di una big. Parma, Genoa, Chievo, Atalanta, Spal e Cagliari in Italia; oggi è ripartito dal Siena, in C