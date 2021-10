Sono 25 (di cui 13 portieri) i giocatori di Serie A che finora non hanno saltato nemmeno un minuto dopo le prime 7 giornate. Inter, Napoli e Roma hanno il loro difensore centrale insostituibile, nella Samp è Candreva. In Europa, il Liverpool ha ben 4 pilastri a cui non rinuncia mai: nessuno "sempre presente" in Psg e Barcellona

I GIOCATORI DELLE BIG ANCORA A ZERO PRESENZE