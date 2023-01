Domenico Criscito è tornato per la quinta volta nella sua carriera al Genoa. Una scelta di cuore dopo l'avventura in MLS con il Toronto. Il difensore percepirà uno stipendio mensile di circa 2mila euro, quasi il minimo sindacale. "Quando si parla di Genoa per me si parla di vita", ha dichiarato a Sky Sport. In passato diversi giocatori si sono ridotti l'ingaggio o hanno rinunciato a più mensilità per ragioni sentimentali o etiche. Qualcuno ha giocato anche gratis

CRISCITO: "GENOA A VITA, NON HO PENSATO AI SOLDI"