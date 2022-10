David Luiz nel club dei doppi campioni: dopo la Champions vince anche la Libertadores

L’ex centrale di Chelsea e Psg vince la Copa Libertadores con la maglia del Flamengo grazie ad una rete di Gabigol nella finale contro l’Athletico Paranaense. Il brasiliano raggiunge così un club di pochi giocatori capaci di vincere la massima competizione per club in Europa e in Sudamerica. Ecco chi c’era riuscito prima di lui

LIBERTADORES: FLAMENGO CAMPIONE DEL SUDAMERICA