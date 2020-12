Altra serata da ricordare per il talento del Borussia Dortmund, già esordiente più giovane di sempre nella storia della Champions League. A segno nella sconfitta contro l'Union Berlino, Moukoko s'iscrive tra i marcatori più precoci dei top 5 campionati d'Europa (la Premier League è considerata nel format attuale dall'edizione 1992/93). Davanti a lui c'è un italiano, protagonista in Serie A come altri 7 baby bomber. Ecco la top 20 all-time, dati Transfermarkt