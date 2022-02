Il gol-lampo di Vlahovic contro il Villarreal entra nella top 10 dei più veloci segnati nella storia della Champions: ma chi detiene il record nella competizione? E nei principali campionati europei? Il Milan si rivela specialista con il primato della Serie A, ma ha stupito anche in Champions, in passato. Sorpresa Southampton: due suoi gol in vetta alla classifica dei più veloci di sempre in Premier

GOL ALL'ESORDIO IN CHAMPIONS: CHI COME VLAHOVIC?