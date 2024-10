Se con il genio o ci nasci o non ci nasci, la tecnica sopraffina è in parte un regalo di Madre Natura e in parte frutto del miglior laboratorio del mondo: la cantera del Barcellona. Iniesta ci entra a 12 anni; a 15 è capitano dell’Under-15, per poi approdare nel 2000 (a 16 anni) al Barça B. Dal 2002 è in prima squadra e inizia a scrivere la storia del club blaugrana. Ci gioca per 16 stagioni, 674 partite in tutto con 57 gol fatti e almeno il doppio fatti segnare.