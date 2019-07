La stagione di Marco Asensio si mette in salita. Il talento spagnolo del Real Madrid è infatti andato ko nella partita di International Champions Cup pareggiata per 2-2 (con vittoria ai calci di rigore) dalle merengues a Washington contro l'Arsenal. È successo tutto al minuto 64: Asensio si è fermato dopo un'azione difensiva ai suoi danni da parte di Aubameyang. Mani in faccia, lacrime al volto e la sensazione di un infortunio grave. Le prime notizie sul conto dell'attaccante esterno classe 1996, costretto a lasciare il terreno di gioco del FedExField in ambulanza, non sono confortanti. Come scrive Marca, tutto lascia pensare che il giocatore originario di Maiorca abbia riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Se la diagnosi dovesse essere confermata, Asensio dovrà fermarsi per un periodo compreso tra i 6 e i 9 mesi.

Per il Real Madrid quella di Asensio rischia di risultare una perdita molto pesante. Il numero 20 era infatti stato tra i più positivi nella preseason dei blancos, come la rete del 2-2 contro l'Arsenal - realizzata cinque minuti prima di infortunarsi, completando la rimonta dopo l'1-2 di Bale e il doppio vantaggio inglese con Lacazette e Aubameyang - aveva confermato. "Siamo preoccupati, si tratta del ginocchio - è stato il commento a caldo di Zinedine Zidane - siamo tristi". L'allenatore dei blancos non ha nascosto il timore di perdere per buona parte della stagione un elemento molto importante della propria rosa. "Per noi si tratta di una notizia molto brutta, la peggiore di giornata".