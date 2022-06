Il 22 giugno 1986 andava in scena la partita forse più iconica della carriera di Diego Armando Maradona. Quarti di finale tra Argentina e Inghilterra al Mondiale in Messico e show del Pibe: il vantaggio se lo procura con quello che passerà alla storia come 'Mano de Dios', un tocco beffardo a ingannare il portiere. Il raddoppio lo firma con il 'Gol del Siglo'

MARADONA, VENDUTA ALL'ASTA LA MAGLIA DEL MONDIALE '86