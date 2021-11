6/17

LA TELECRONACA DI MORALES - Parole leggendarie per un gol leggendario. Così la voce dell'inimitabile e impareggiabile telecronista uruguaiano Victor Hugo Morales. "Maradona in una corsa memorabile, la migliore giocata di tutti i tempi… aquilone cosmico! Da che pianeta sei venuto per seminare così tanti inglesi? Perché il Paese sia un pugno chiuso che grida per l'Argentina… Argentina 2, Inghilterra 0... Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona... Grazie, Dio, per il calcio, per Maradona, per queste lacrime".