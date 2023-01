L'IFFHS, Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, ha stilato la formazione ideale dei giocatori Under 20 per l'anno solare 2022. Un 3-4-3 stellare, in cui il campionato più rappresentato è la Bundesliga con ben cinque esponenti. Quattro giocano nella Liga, uno in Premier League e uno in Ligue 1. Nessun italiano e nessun giocatore della nostra Serie A figura invece nella Top 11

CALCIOMERCATO LIVE: TUTTE LE NEWS